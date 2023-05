Région de Kaolack : Pape Demba Bitèye procède à la mise en service de l'électricité de 3 villages dans les communes de Dya et Khelcom Birane.

Le directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye a présidé hier la cérémonie de mise en service de l'électricité dans 3 villages des communes de Dya et de Khelcom Birane.

Il s'agit des villages de Diaglé Sob, Diaglé Ngor et Touba Diaglé appartenant aux dites communes. La cérémonie a été paraphée en présence des maires, autorités religieuses et coutumières, de la jeunesse et des femmes.

"C'est un sentiment de fierté de venir mettre en service l'électricité de ces trois localités importantes qui appartiennent à deux communes du département de Guinguinéo et celui de Kaolack. Un sentiment de satisfaction pour avoir matérialisé la vision du Président de la République Macky Sall parce que comme vous le savez, la marche vers l'accès universel à l'électricité a pris son envol", a déclaré le Dg de la Senelec.