Refuser un visa à un Académicien Sénégalais de renom : un affront à la science et à la dignité

Monsieur le Consul Général de france,



Je vous écris en tant qu’ancien Ministre, ancien Ambassadeur, ancien Directeur général de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), ancien Directeur général d’AFRICARICE, ancien Président du Groupe des 77 et Chine auprès de la Plateforme des Nations Unies à Rome, membre de six académies scientifiques de prestige – dont la très respectée Académie d’Agriculture de France – Chevalier de la Légion d’honneur française et Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole (France).



Il s’agit pour moi de dire ce qui suit :



La récente décision des autorités consulaires françaises de refuser un visa au Dr Moctar Touré, Président de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), est une humiliation inacceptable pour la science et pour le Sénégal. Ce refus intervient alors que le Dr Touré était invité pour faire une communication scientifique dans le cadre d’une rencontre internationale. En d’autres termes, pour faire ce qu’il sait faire de mieux : partager le savoir, représenter dignement l’Afrique scientifique, et contribuer à la réflexion mondiale sur les enjeux cruciaux du développement.



Ce refus est difficilement excusable. Il constitue un geste d’un autre âge, empreint d’une condescendance qu’on croyait disparue.

Empêcher un scientifique de cette envergure – ancien Directeur général de l’ISRA, ancien haut fonctionnaire à la Banque mondiale, pilier de la coopération scientifique internationale – d’accomplir sa mission intellectuelle, c’est s’attaquer à l’idée même de coopération scientifique. C’est envoyer un signal désastreux à tous les scientifiques africains : vos voix, vos idées, vos expertises ne valent pas déplacement.



Je m’interroge : comment peut-on, dans le même temps, louer les vertus du dialogue scientifique mondial, vanter l’importance des partenariats équitables, et humilier publiquement l’un de ceux qui, depuis des décennies, incarnent ce pont entre les continents ?

Ma déception est sans bornes! En effet,ce refus de visa n’est pas seulement un acte bureaucratique. C’est un acte éminemment politique. Il porte atteinte à la dignité de la science , à la liberté académique et à la reconnaissance du mérite.



C'est une decision grave qui éloigne la France de l'Afrique scientifique!

C'est pourquoi je me joins à toutes les voix, au Sénégal comme ailleurs, qui exigent des explications claires et des correctifs immédiats.



Le Dr Moctar mérite d’être écouté, respecté, honoré!

Et la coopération scientifique, si elle veut rester crédible, doit commencer par le respect .

Je suis traumatisé et je pense à mes nombreux amis scientifiques français qui vont souffrir de cette décision si irréfléchie si absurde si opposée à une science sans frontière.

"L'orgueil d'être différent ne doit pas empêcher le bonheur d'être ensemble "disait si justement le Président-poète feu Leopold Sedar Senghor,ce senegalais qui a enseignait le français aux français de la France dans un lycée de Tours.

En clair, ce qui est beau est la résultante de nos differences , monsieur le Consul general.!

Laissez ,monsieur le Consul General,couler mes larmes et aidez-moi à amplifier mes prières pour un monde nouveau