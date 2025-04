Réformes liées au code général des impôts et des douanes : Ce que reproche UNACOIS JAPPO au gouvernement

La situation économique est difficile, selon l’UNACOIS JAPPO, qui estime de plus que c’est le secteur du commerce qui est le plus affecté. Ousmane Sy Ndiaye et ses camarades se sont confiés à la presse ce jeudi pour évoquer notamment la question des réformes du code général des impôts et du code des douanes.



Selon l’UNACOIS JAPPO, il est problématique de faire des réformes sur le code général des impôts sans impliquer les acteurs qui sont les premiers à être touchés par ces mesures liées à la base légale opposable à tous. Cette stratégie économique consistant à rassembler les dispositions relatives à l’assiette et au recouvrement de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits d’enregistrement et des impôts locaux doit faire « l’objet de larges concertations pour avoir l’avis des acteurs du commerce ».



C’est le même cas, selon l’UNACOIS JAPPO, en ce qui concerne le code des douanes. En effet, pour fixer les règles et procédures générales applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier du Sénégal ou qui en sortent, il faut un dialogue avec les acteurs du commerce pour une adaptation aux modèles commerciaux et aux outils de communication modernes.