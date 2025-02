Réformes électorales : Le programme « SAXAL JAMM » appelle à des réformes pour renforcer les points de vulnérabilité

Dans le cadre du programme Saxal Jamm, un atelier d’échange et de consultation avec les jeunes, les femmes et les personnes handicapées s’est tenu ce mercredi 26 février 2025. Soutenu par l’Union européenne, ce programme vise à consolider la paix et à renforcer la cohésion sociale dans l’espace public, en se concentrant sur les réformes électorales.



Selon le coordonnateur du programme SAXAL JAMM, l’objectif est de contribuer à la mise en place d’un processus électoral intègre et transparent. Un autre aspect important est la réduction des tensions structurelles, l’amélioration de la gestion des conflits et la prévention des violences. C’est dans cette optique que cet atelier de concertation avec les jeunes a été organisé, afin de recueillir leurs réflexions et leurs expériences sur le système électoral actuel.



Cependant, ce modèle présente des points de vulnérabilité qui appellent à des réformes consensuelles et inclusives, garantissant la résilience et la stabilité du système électoral. Parmi ces points de vulnérabilité figurent notamment l’inclusivité du fichier électoral, la question de la déchéance électorale (mentionnée dans les articles 28, 29 et 30), ainsi que les inscriptions automatiques à l’état civil, entre autres.