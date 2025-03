Réduction de la vulnérabilité dans les Îles du Saloum : Dionewar acquiert le projet REVARD à hauteur de 600 millions sur fonds d’adaptation

Dans le cadre de la finalisation du projet de Réduction de la Vulnérabilité et renforcement de la résilience des communautés vulnérables de Dionewar (REVARD), le Centre de Suivi Écologique (CSE) a tenu un atelier de clôture, ce mardi 4 mars 2025. Cet atelier avait pour but de présenter les résultats du projet et d’offrir l’opportunité d’échanger sur les leçons apprises et de futures perspectives. Ce projet fait suite à des pertes écologiques et économiques importantes. En effet, la rupture de la pointe de Sangomar en 1987 et l’élargissement de la brèche ont menacé l’existence de plusieurs îles du Gandoul dont le village de Dionewar.



Selon le coordonnateur Moussa Ndiaye, le projet REVARD a été porté par les promoteurs du consortium CONAF-ADD (Comité National pour l’alphabétisation Fonctionnelle-Association pour le Développement de Dionewar) et l’Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA). Grâce à l’appui politique du gouvernement du Sénégal, ce projet a fait l’objet d’une demande de financement auprès du Fonds d’Adaptation (FA) approuvée par le conseil du Fonds en juillet 2017. Selon ses propos, ce projet vise à renforcer une meilleure protection des populations de l'île de Dionewar ainsi que le développement des principaux secteurs productifs. À ce propos, il renseigne que le projet avait 3 objectifs spécifiques dont l’amélioration de la résilience des secteurs productifs (pêche, ostréiculture et foresterie), la réduction de la vulnérabilité des populations et des habitats naturels grâce à la réhabilitation des digues de protection et l’amélioration de la planification du développement communautaire.



D’une durée de 4 ans, ce projet a été financé à hauteur de 600 millions à peu près sur fonds d’adaptation. En terme de résultats, ce projet a permis aux femmes de s’activer dans la pisciculture. Outre cela, des noix de coco et de l’huile de palme ont été produites dans 6 localités afin de permettre à ces femmes de s’adonner à certaines activités de maraîchage.

Satisfaite, la bénéficiaire Awa Diène s’est réjouie de la réalisation de ce projet d’une importance capitale. D’après elle, ce projet leur a permis de renforcer leurs capacités, et d’acquérir des connaissances. Cette dernière a ainsi remercié les promoteurs pour leur engagement et leur accompagnement dans la formation...