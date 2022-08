Redevabilité et gestion parlementaire : Les jeunes reporters outillés.

Un atelier de cinq tours d’horloge s'est déroulé pour échanger avec les acteurs des médias et particulièrement les journalistes sur les questions liées à la marche de l’Assemblée nationale et au rôle des parlementaires.



Cette rencontre pour s’imprégner de l’organisation et du fonctionnement de l’assemblée nationale a été l’occasion pour mettre à contribution les journalistes à travers la convention nationale des jeunes reporters du Sénégal et de mieux les outiller afin de leur permettre de disposer d’arguments nécessaires à l’information du public.



Le Forum civil et la convention des jeunes reporters du Sénégal qui ont initié ce cadre d’échanges, ont été appuyés, par l’ancien parlementaire, Doudou Wade, qui a fait un exposé sur le fonctionnement, les instruments dont l’assemblée dispose pour mener son travail parlementaire et les relations entre pouvoir exécutif et législatif.



La formation, selon Birahime Seck, va s’étendre dans les autres régions pour permettre aux autres journalistes reporters, de disposer de ces outils très importants. Un autre élément qui n’a pas échappé au coordonnateur du Forum civil, c’est la mise en place des commissions d’enquête parlementaire et la commission d’information qui sont des instruments pouvant prévenir la corruption. Ces instruments de redevabilité doivent interpeller les journalistes qui ont le devoir de s’en approprier pour rappeler aux parlementaires leurs obligations face au peuple.