Recours au CC : Les candidats Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye et Karim Wade au banc des accusés

C’est Mbaye Ngom, mandataire du candidat Serigne Mboup qui a confirmé l’information distillée dans la presse. Face à la presse à sa sortie du Conseil Constitutionnel, il a fait savoir que la notification que les mandataires ont reçue sont contre Karim Wade sur recours déposé par le candidat Thierno Alassane Sall concernant sa double nationalité et contre d'autres candidats à l’image de Basirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye déposé par le candidat Amadou Bâ. Il est reproché à Bassirou Faye d’appartenir à un parti dissous, le Pastef et pour Cheikh Tidiane Dièye il lui aurait été reproché d’appartenir à une société non déclarée.