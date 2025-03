Recommandations du PM au Faise : Khardiatou Tandian et Chérif Zeynil Abidin Sy interpellés pour faux et usage de faux

Khardiatou Tandian, déjà connue pour des affaires de falsification de documents, a été interpellée par les enquêteurs et conduite à la DIC (Division des Investigations Criminelles). Elle et son complice ont été déférés au parquet. Elle est soupçonnée d’avoir contrefait un courrier confidentiel au nom du Premier Ministre dans le but d’obtenir une recommandation auprès du Faise (Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur). Selon nos confrères de Kéwoulo , elle aurait rapidement passé aux aveux.



Chérif Zeynil Abidin Sy, arrêté en même temps qu’elle, est également impliqué dans cette affaire. Tous deux sont poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique et complicité. Ce nouveau dossier rappelle l’arrestation de Khardiatou Tandian en décembre 2022, déjà pour des faits de falsification de documents, cette fois-ci dans le cadre de l’obtention de visas.