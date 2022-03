Recherche et documentation : Le cri du cœur d’un archiviste à la retraite snobé par l’assemblée nationale

C’est depuis janvier 2010, que Khayrou Cissé, cet archiviste à la retraite, a commencé à mener ce qu’il appelle « un combat pour l’honneur et la dignité ». Un combat qui lui a été imposé par l’administration parlementaire par l’entremise de Mamadou Seck, ancien président de l’Assemblée nationale sous le régime d’Abdoulaye Wade. En effet, le président Mamadou seck, à la suite d’une audience avec le président Abdoulaye Wade, avait convoqué une réunion dans son bureau pour la mise en place d’un « comité scientifique » chargé de préparer un programme d’activités pour la commémoration du cinquantenaire de l’Assemblée nationale. Des manifestations diverses devaient être organisées tout le long de l’année pour marquer en effet, cette commémoration. Le comité scientifique a été placé sous la présidence du regretté Pr Iba Der Thiam. Une fois installé, le comité scientifique s’est mis au travail en proposant au président Mamadou Seck un programme d’activités qu’il a lui-même validé. La troisième activité retenue par le comité scientifique concernait précisément la réalisation d’un «dictionnaire biographique et événementiel des députés du Sénégal de 1914 à 2012 ». C’est à dessein d’ailleurs, que cette séquence temporelle a été choisie.





Cette séquence devrait retracer l’histoire de la vie politique et spécifiquement parlementaire sénégalaise pour aboutir à l’année 2012 marquant la fin de la douzième législature en cours. Dans cette perspective, cette publication, la première du genre pour l’assemblée nationale, se veut avant tout une contribution pour une meilleure connaissance de l’histoire politique et parlementaire du Sénégal à travers le temps. Un outil de recherches et référence, pour les élèves, les étudiants autres chercheurs qui s’intéressent à l’histoire politique du Sénégal. Il a fallu, pour la réalisation de ce travail, la collaboration d’assistants archivistes chargés de la collecte des données et de leur mise en forme. La collaboration d’un éditeur était également nécessaire pour les travaux de mise en page, d’illustrations et d’édition. Selon Khayrou Cissé, toute cette synergie d’efforts et de réflexions a nécessité aussi des moyens financiers. C’est dans cet ordre d’idées qu’un contrat de 5.000.000 Frs CFA leur avait été proposé par le président Mamadou Seck en présence de son directeur de cabinet, M. Bara Guèye et du regretté Antoine Ngor Faye, Directeur de la communication de l’Assemblée nationale, d’alors.



Une mission, dira l’archiviste à la retraite, qui a été ainsi réalisée avec la satisfaction de l’autorité parlementaire. C’est à partir de ce moment que les choses ont commencé à prendre une nouvelle tournure. Alors que tous les autres experts retenus avaient été rémunérés, il lui a été demandé de patienter pour être payé plus tard. Le président Mamadou Seck m’avait surtout promis de me faire payer avant son départ à la retraite qui devait intervenir le 31 décembre 2010. Cependant, précise son contrat en question n’a jamais été matérialisé malgré toutes les multiples démarches entreprises en direction du président. À chacune de nos rencontres c’était toujours des promesses non tenues jusqu’à la fin de son mandat.



L’ancien directeur de la recherche et de la documentation de l'Assemblée nationale demande que l’actuel président Moustapha Niasse intervienne dans cette affaire pour statuer sur son cas au nom de la continuité de l’État.