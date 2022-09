Réception d'un don de l’AFD : un laboratoire mobile pour renforcer les capacités du ministère de l'Environnement.

Dans le cadre du projet de dépollution de la Baie de Hann, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a bénéficié d’une subvention de cent quinze millions huit cent cinquante-quatre mille trente-quatre (115 854 034) de l'Agence Française de Développement pour l'acquisition d'un laboratoire mobile pour le contrôle des rejets des eaux usées industrielles des milieux récepteurs.



En effet, il s'agit d'un véhicule laboratoire mobile aménagé avec des équipements (photomètre, débitmètre, bulle à bulle, ordinateur, coffre à compresseur) et des services connexes. Cet équipement va renforcer la capacité d'intervention de la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés dans la prise en charge des analyses sur la pollution des eaux à tous les niveaux de la pyramide environnementale, en permettant de réaliser des diagnostics sur place.



En réceptionnant ce don, le ministre de l'Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall s’est réjoui de la coopération avec l’Agence Française de Développement...