Rebondissement dans l’affaire de Tamba : 24 éléments du PUR arrêtés par la Gendarmerie et déférés au parquet, leurs armes récupérées par les hommes en bleu

Après les attaques qui ont causé la mort de trois militants de l’APR à Tamba, l’enquête menée par la gendarmerie est allée vite pour porter ses fruits. Selon des informations de Dakaractu, 24 éléments du PUR ont été arrêtés par la Gendarmerie et déférés directement au parquet. Toutes leurs armes qui sont interdites d’usage en cette période de campagne, ont été saisies (Voir photo). Un arsenal d’armes blanches récupéré par les gendarmes.

Rappelons qu’hier, des éléments de la garde rapprochée de El Hadj Issa Sall ont attaqué des militants de l’Apr avant de poignarder le tailleur Ibou Diop à trois reprises et caillassé sa tête avec une brique devant sa mère. Ces attaques ont aussi causé la mort de Mathieu, conducteur de moto Jakarta et gérant de babyfoot et un autre militant de Macky Sall. Plusieurs autres jeunes ont été blessés au couteau et à la hache.