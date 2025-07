Rebasing : Le Sénégal entreprend de recalculer son PIB pour améliorer ses indicateurs de dette

Le Sénégal a entrepris de recalculer son produit intérieur brut (PIB) en utilisant une année de référence actualisée. Cette démarche, annoncée par le ministère des Finances mardi, vise à offrir une image plus précise de l'économie nationale et pourrait potentiellement améliorer les indicateurs de dette du pays. Cette annonce fait suite à une dégradation de la note de crédit du Sénégal .



L'année dernière, le Sénégal avait révélé l'existence de milliards de dollars de dette non déclarée, ce qui avait conduit le Fonds Monétaire International (FMI) à suspendre son programme de prêt et déclenché une série de dégradations de notation ainsi qu'une forte liquidation de ses obligations d'État. Le FMI attend actuellement des détails finaux sur l'étendue de cette dette non rapportée et les circonstances de cette situation avant de potentiellement relancer son programme avec la nation ouest-africaine.



Un porte-parole du FMI a déclaré : « Bien que les autorités sénégalaises aient exprimé leur intention de rebaser le PIB, ce n'est pas une condition préalable à l'avancement de notre engagement. Le calendrier d'une éventuelle réunion du Conseil dépendra des progrès réalisés dans la résolution du problème de la déclaration erronée et de l'accord sur les principales mesures politiques. »



Le ministère des Finances a indiqué que le « programme de rebasage du PIB » est en préparation depuis un certain temps et que les résultats devraient être publiés dans les prochains mois. « Cet exercice fournira une image plus précise de la taille de l'économie sénégalaise en adoptant une portée alignée sur son niveau de développement économique », a précisé le ministère, sans fournir d'estimation de la révision probable.



La mise à jour de l'année de base utilisée pour calculer la production économique d'un pays est une pratique internationalement acceptée. Elle vise à prendre en compte les nouvelles industries émergentes et d'autres développements. Cependant, elle peut soulever des questions parmi les économistes lorsqu'elle entraîne d'importantes améliorations du ratio dette/PIB.



Cette déclaration du ministère des Finances répond à une dégradation de la note de crédit par S&P Global Ratings en début de semaine, l'agence ayant averti que le ratio dette/PIB du gouvernement avait grimpé à près de 120 %. Le ministère a souligné que les chiffres de la dette de S&P n'avaient pas pris en compte l'impact potentiel de l'exercice de rebasage en cours.



Les obligations internationales du Sénégal, qui ont perdu plus d'un quart de leur valeur depuis les annonces de dette cachée en septembre, ont légèrement augmenté suite à la réponse du gouvernement à la dégradation de la notation. L'obligation à échéance 2033 a grimpé de près de 1,6 centime pour atteindre 66 cents par dollar, soit un tiers en dessous de sa valeur nominale.



Certains observateurs restent sceptiques quant à l'efficacité à long terme de cet exercice. Kevin Daly, gestionnaire de portefeuille pour la dette émergente chez Aberdeen Investments à Londres, a commenté : « Cela flattera le ratio dette/PIB, mais les besoins bruts de financement resteront élevés. » Aurelie Martin, analyste des titres à revenu fixe des marchés émergents chez Ninety One, a ajouté que la stabilité à long terme du Sénégal nécessitera également d'assurer la génération de revenus et de devises. « Un PIB plus élevé entraîne mécaniquement un ratio dette/PIB plus faible, ce qui est sans aucun doute positif. Ce n'est cependant pas une solution miracle », a-t-elle conclu.



Avec Reuters