Rassemblement populaire à Dakar Arena : Sonko en chef de guerre, entre doctrine, cohabitation et calendrier électoral…

C’est un Ousmane Sonko offensif et déterminé qui s’est exprimé au Dakar Arena, lors de ce qui restera comme l’un des meetings les plus chargés politiquement depuis la rupture consommée avec le président Bassirou Diomaye Faye. Devant une foule de militants acquis à sa cause, le président du Pastef a déroulé une feuille de route politique en trois actes : la consolidation idéologique du parti, l’interpellation directe de l’exécutif et le verrouillage du calendrier électoral.







Un Pastef « plus fort » après la clarification







Sonko a d’abord tenu à tirer les enseignements de ce qu’il appelle « la première phase de la clarification », entamée depuis le grand rassemblement du 8 novembre dernier. « Il y a un avant, un pendant et un après 8 novembre », avait-il alors annoncé. Le bilan qu’il en dresse est sans ambiguïté : « Sur le plan politique, le Pastef est resté Pastef et sort de cette clarification plus fort. »







S’il reconnaît que cette période a charié « des surprises et des déceptions », il affirme n’en avoir éprouvé aucune personnellement. « Je rends grâce à Dieu », dit-il, avant de revendiquer pour son mouvement la paternité des grands combats : lutte contre la corruption, justice, renégociation des contrats et, surtout, conservation de la majorité à l’Assemblée nationale. « Maintenant tout est clair », a-t-il conclu sur ce chapitre.







Prenant soin de se distinguer de ceux qui accèdent au pouvoir par l’élection, il a posé les termes d’un contraste implicite mais lisible : « Celui qui est élu doit être humble et à l’écoute de ceux qui l’entourent. » Lui, dit-il, a fait un autre choix : « Moi, Ousmane Sonko, je suis votre serviteur. Ce qui nous réunit, c’est la conviction. »







Une charge directe contre Diomaye







C’est sur le terrain de la gouvernance que Sonko a livré ses attaques les plus frontales contre le chef de l’État. « Ce pays a assez souffert des complots et des combines », a-t-il lancé, exhortant chaque institution à demeurer dans son rôle constitutionnel sans se laisser instrumentaliser par des ambitions personnelles. La mise en cause est explicite : « Même si le président veut satisfaire des ambitions politiques, il ne faut pas accepter qu’il fragilise les institutions. »







Face aux voix qui agitent le spectre d’une crise institutionnelle, il a opposé une lecture souveraine du résultat des urnes : « Il n’y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. C’est le peuple qui a choisi de confier la présidence à quelqu’un et l’Assemblée nationale à un autre. » Aux « marchands de crises », il a rappelé que ni l’État, ni sa sécurité, ni sa stabilité ne sont en jeu, et sommé l’exécutif de recentrer son énergie : « Celui qui est dans l’exécutif doit avoir d’autres préoccupations plutôt que des combines politiques. »







Le verrou parlementaire sur les élections locales







Ousmane Sonko a enfin fermé toute porte à un éventuel report des élections locales, brandissant à la fois un argument politique et un argument procédural. « Pastef ne sera jamais d’accord pour un report des élections locales », a-t-il tranché, avant de rappeler les contraintes constitutionnelles qui s’imposent à l’exécutif : « Pour le faire, il faut passer par l’Assemblée et voter une loi d’habilitation. »







Le message est doublement adressé à Diomaye, qui ne peut agir seul, et à l’opinion publique, à qui il signifie que le Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale qu’il préside lui-même, constitue un verrou que nul ne pourra forcer.







Au sortir de ce meeting, la ligne est tracée. Ousmane Sonko ne gouverne pas, mais entend peser sur tout. Il ne préside pas la République, mais tient l’Assemblée. Et il ne laissera à l’exécutif ni la liberté du calendrier, ni le monopole de la légitimité populaire.

