Rappel à Dieu du doyen du Parti socialiste : La Coalition Bby de Kaolack a présenté ses condoléances sous la direction de Mohamed Ndiaye Rahma.

À la tête d'une forte délégation composée des membres de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Kaolack, le responsable politique de l'Apr, par ailleurs président du mouvement Rahma et cie, ont présenté les condoléances de cette entité à la famille du défunt ancien député et ancien sénateur, El Hadj Alioune Ndiaye.



La délégation a été reçue par les membres de la famille Ndiaye établie au quartier Sam, non loin de la grande mosquée de Médina Baye.



Une occasion pour l'ambassadeur itinérant de revenir sur l'alliance qui a permis de regrouper l'ensemble des partis et mouvements politiques au sein de Bby. Mohamed Ndiaye Rahma dira que cette coalition a été mise sur les fonts baptismaux grâce à l'entente et à la marque de confiance entre le président Macky Sall et ses alliés.



À noter que le défunt était le président de la commission ad hoc chargé du processus de vente des cartes et de renouvellement des instances de la coordination communale du parti socialiste de Kaolack...