Ramatoulaye Bodian, député de l’opposition à MBT: « Votre bilan se limite uniquement à couper internet »

La parlementaire du côté de l’opposition n’a pas raté le ministre de la communication et de l’économie numérique lors du vote du budget dudit ministère. « On ne vous entend pas quand les opérateurs causent de lourdes peines aux consommateurs. Mais quand on attaque les jeunes de Pastef vous êtes réactif » a martelé Ramatoulaye Bodian qui invite le ministre Moussa Bocar Thiam à être plus regardant sur les difficultés qu’éprouvent les sénégalais au lieu de se focaliser souvent sur des actes politiques. La vice coordonnatrice de Pastef/Guédiawaye se félicite par ailleurs de l’engagement de ses camarades et les invite à parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye.



Cheikh S. FALL