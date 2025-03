Ramadan et métiers pénibles : Maçon, marchand ambulant, chauffeur … à cœur ouvert

Pendant le mois de Ramadan, il n’est pas permis à un musulman de ne pas observer le jeûne sauf en cas de maladie ou d’un voyage. Tout comme il n’est pas permis de l’exercice d’un travail difficile, une cause pour ne pas observer le jeûne, car on peut prendre un congé ou diminuer le volume du travail ou choisir une activité plus légère. Cependant, allier le jeûne et exercer certains travaux nécessitant beaucoup d’efforts n’est pas du tout une chose facile pour beaucoup d’ouvriers. Souvent, ces derniers sont maçons, marchands ambulants, chauffeurs, mécaniciens entre autres…



Dans le cadre d’un micro trottoir, Dakaractu est allé à la rencontre de certains d’entre eux qui évoluent dans ces professions. Si certains travailleurs jeûnent, d’autres s’abstiennent car, cela n’est pas une tâche facile.

Reportage...