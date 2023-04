Ramadan : Mohamed Ndiaye Rahma offre des kits alimentaires à la population de Kaolack et sollicite la prière des guides religieux au profit du président Macky Sall en direction de 2024.

Comme à l'accoutumée, le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma a distribué plusieurs tonnes de riz et de sucre à la population de la région de Kaolack à travers les maires, les guides religieux et les présidentes de sa sensibilité réparties dans les différents quartiers de Kaolack.

La cérémonie de distribution de ces kits alimentaires a été paraphée au niveau de son siège à Kaolack où une forte mobilisation a été effectuée en présence des familles des différents foyers religieux de Kaolack, des responsables politiques de Benno Bokk Yakaar à Kaolack, des élus locaux de la région et de ses militantes et militants.

À cette occasion, Mohamed Ndiaye Rahma a déclaré que le président Macky Sall est leur candidat en 2024 et que leur ambition est de tout faire pour qu'il puisse être réélu en 2024. Et pour cela, le ministre-conseiller a sollicité la prière de l'ensemble des fils et petits-fils des guides spirituels du pays, notamment ceux de Kaolack...