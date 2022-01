Ralliement au côté de Serigne Mboup : Serigne Babacar Mbacké Moukabaro dément et confirme son compagnonnage avec Mohamed Ndiaye Rahma.

Le responsable politique, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro a apporté un démenti sur son ralliement au candidat Serigne Mboup.

« Pas plus tard que vendredi, je me suis entretenu avec le Chef de l’État, Macky Sall. Je suis dans la coalition BBY et je confirme mon ancrage dans l’APR », a-t-il confié. Serigne Babacar Mbacké Moukabaro s’exprimait ce 21 janvier, à l’occasion du meeting de clôture de la coalition BBY de Kaolack, tenu au stade Lamine Guèye à Ndagane.