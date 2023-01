Racisme - Italie : le président de la FIFA, solidaire avec les footballeurs Umtiti et Banda victimes de cris racistes

Samuel Umtiti, le défenseur français de Lecce, et son coéquipier zambien Lameck Banda ont été visés par des cris racistes de la part de supporters de la Lazio Rome, lors du match disputé mercredi et remporté par Lecce (2-1).



D’après Le Figaro qui revient sur cet énième acte de racisme qui pollue le football, Gianni Infantino, le président de la Fifa a fait part de sa «solidarité envers Samuel Umtiti et Lameck Banda.»



Sur son compte Instagram officiel, Infantino à condamné cet acte en ces termes : «Crions haut et fort: NON AU RACISME ! Que l'énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes!», a-t-il dénoncé.