Racine Sy regroupe le Conseil municipal de Podor à Saly pour booster le développement de sa Ville...

L'équipe municipale de Podor était ce week-end dans la capitale touristique du Sénégal sous la houlette de son maire Racine Sy. L'objectif entre autres est de s'inscrire dans la continuité tout en apportant une nouvelle touche..."Nous sommes là pour réfléchir tranquillement sur les perspectives qui s'offrent à notre équipe. Il s'agit de faire l'état des lieux, même si nous voulons agir dans la continuité de notre prédécesseur, notre sœur Aissata Tall Sall. Dans tous les domaines de compétence de la commune, nous avons passé au crible de tous les problèmes qui pouvaient se poser et dégager des pistes pour justement améliorer l'existence des populations de Podor. Nous allons faire un diagnostic et dégager une feuille de route qui nous servira de tableau de bord. C'est une équipe soudée, il ne s'agit plus de politique, mais mais maintenant de développement. Nous espérons avec l'aide du Président Macky Sall que nous allons atteindre notre objectif ", a dit Mamadou Racine Sy, maire de Podor, au micro de Dakaractu Mbour...