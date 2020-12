RTS’Arts : Un nouveau Patrimoine pour le Sénégal.

Ce 29 décembre a vu le lancement des travaux de RTS’Atrs, un musée consacré à l’histoire et à l'évolution du matériel utilisé dans les métiers de l’audiovisuel.

Ainsi, le siège de la Radiodiffusion et Télévision Sénégalaise (RTS) va abriter ce monument qui évoquera l'évolution de la RTS, de l'époque des pionniers à nos jours. Un musée qui, sans doute, marquera bien des esprits.



Racine Talla, le Directeur général de la RTS, a placé sa confiance en la personne de Kalidou Kassé, Artiste Peintre et Directeur des Ateliers du Sahel, pour faire de ce musée un véritable patrimoine historique qui fera office de cordon ombilical entre la RTS et le SÉNÉGAL.