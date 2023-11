RICAT 2023 : Un rendez-vous de la culture, du tourisme, et de l'artisanat pour vendre la destination Dakar

Ce mercredi 1er Novembre 2023, s'est ouverte la 2e Édition des Rencontres Internationales de la Culture, de l'artisanat et du Tourisme "RICAT de Dakar". Un évènement co-organisé par l'association Goorgoorlu Koom-Koom du promoteur Khalifa Dramé.

La première activité de cet événement culturel, touristique, artisanal et Environnemental, a été un Eductour de deux jours ( Mercredi et Jeudi) à travers les 19 Communes de la Ville de Dakar. Une occasion pour les journalistes accompagnés des acteurs du Tourisme, dont des représentants de l'ASPT et du CATS, Moustapha Kounta, de visiter les sites historiques, culturels, rituels, touristiques des communes avec leurs potentialités pouvant attirer les touristes. De Dakar-Plateau en passant par la baie de Soumbedioune, le musée Senghor au Point-E, la mosquée Massalikul Jinaan de Grand-Dakar, Ngor, Ouakam, Yoff, la commune de Hann/Bel-Air, dont le Parc Zoologique de Hann, qui constitue le poumon vert de la capitale.Un Forum Scientifique qui a regroupé des sommités de la grappe TICAE, s'est ouvert au deuxième jour, le jeudi 2 Novembre et a pris fin, ce vendredi 3 novembre. Le thème choisi cette année est : " Quelle offre Dakar peut proposer au marché local et Internationale ?Quelles en seront les modalités d'articulation intersectorielle et de mise au marche?"Le maire Daouda Guèye était modérateur du Panel "Actualité de l'implémentation d'un office du tourisme municipal ?" Plusieurs questions ont été soulevées sur l'opportunité de la création d'un Office du Tourisme dans la capitale a l'instar de celui de Saint-Louis et de Ziguinchor, par le Pr Pape Élimane Faye, enseignant, membre du Réseau des Universitaires en Tourisme. Les RICAT, c'est également des expositions vivantes et statiques des artisans des communes de Dakar, une Randonnée pédestre avec les plus jeunes, des spectacles de théâtre avec des troupes ethniques, un spectacle "Nuit Blanche" et enfin la journée des communes qui va clôturer, ce dimanche 5 Novembre 2023 à l'hôtel de ville de Dakar, les RICAT de Dakar.