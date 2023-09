REPORTAGE / Armée et Nation : Des milliers d'adolescents à l'école de la citoyenneté

La citoyenneté ou jouissance des droits civiques attachés à la nationalité est la base d’une société, aujourd’hui plusieurs pays tombent de par ses défauts et manquements, un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Entre pillages, violence et manque de valeur, nombreux sont aussi les défauts qui gangrènent notre cher Sénégal.

C’est en ce sens que le président Macky Sall a envisagé une nouvelle politique, ce dernier exhortant les armées et les services civiques nationaux, à amener les sénégalais à mieux aimer leur pays et à davantage respecter les biens collectifs, à connaître et à vénérer les symboles de la république.

Dans ses orientations prioritaires, le chef d'état-major des armées a mis à exécution cette volonté, puis annoncé la première édition des Camps.

Le lancement des activités a eu lieu ce mercredi 20 septembre 2023 dans les zones militaires de Dakar, Saint-Louis et sous la présidence des commandants de zone.

Au camp Général Idrissa Fall (Ex Leclerc, Liberté 6). C’est le commandant Mbaye Guèye qui a lancé l’événement.

Plusieurs jeunes citoyens âgés de 15 à 20 ans, pour une durée de trois jours à compter de ce mercredi, vont se répartir dans les différents camps et bénéficieront de formation et d'initiation aux gestes civiques.

Après ces trois jours sous les couleurs de l’armée, le chef de bataillon Sylla et ses supérieurs espèrent que ces jeunes auront plus de maturité et de sagesse. À leur sortie, ils invitent aussi les parents à plus veiller à l’éducation dans les familles afin de garantir un équilibre dans notre société, qui voit la déperdition gagner la jeunesse.