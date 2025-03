Qualifs Mondial 2026 / Kalidou Koulibaly : « Le destin est entre nos mains »

Les Lions de la Teranga ont repris espoir dans leur course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026 après leur victoire 2-0 contre le Togo. Un succès capital qui permet au Sénégal (12 points) de rester en lice dans un groupe serré, dominé pour l’instant par la RD Congo (13 points).



Interrogé en conférence de presse, Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, a souligné l’importance de cette victoire : « On savait que ce match était décisif. Les joueurs ont répondu présent, tout comme les supporters. » Malgré un parcours compliqué, il reste confiant : « Le destin est entre nos mains, car si on gagne nos quatre matchs, on sait qu’on sera premiers. »



Face aux questions sur le renouvellement de l’équipe, Koulibaly assume son rôle de mentor : « C’est normal. On arrive à un âge où on n’est pas éternels. Il faudra laisser notre place. Mais pour le moment, on continue d’apporter notre expérience. Sadio a beaucoup apporté aujourd’hui, Édouard aussi. »