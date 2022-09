QATAR 2022 | LUMIÈRE SUR LES DROITS DE RETRANSMISSION | via RTS News

Une conférence de presse conjointe entre la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) et le New World TV s’est tenue à Lomé, Togo ce mercredi 14 septembre 2022. La rencontre a servi de cadre pour aborder le déroulé des activités en direction de la coupe du monde Qatar 2022 dont la RTS détient l’exclusivité des droits de diffusion (TV, RADIO et DIGITAL géo-bloqué au Sénégal).