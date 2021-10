Protection des enfants : « Le projet JOFA a touché près de 7.000 enfants de manière directe, 20.000 de manière indirecte et presque 3.000 adultes » (Cheikh Bamba Diao, chargé de projet à THS).

Le JOFA, Joining Forces for Africa est un projet entièrement financé par l'Union Européenne. Ce projet de deux ans est entièrement dédié à la lutte contre les violences faites aux enfants pendant les périodes avant et post-covid-19. En effet, c’est à l’issue d’une année de travail que Terre des Hommes Suisse en collaboration avec ses partenaires locaux, a organisé un atelier pour procéder à la revue annuelle du projet, à la mise à jour de la planification, la stabilisation des mécanismes communautaires de plaintes, de retour d’information entre autres points de discussions.







Ce projet porté par « Agir Ensemble », est mis en œuvre au niveau local par trois des organisations à savoir, Terre des Hommes Suisse, World Vision International, SOS Children’s Villages International, et vise essentiellement à renforcer le système national et local de protection de l’enfant, ensuite de renforcer les capacités des familles à être résilientes par rapport aux questions de violences et enfin de viser la participation des enfants en tant qu'acteurs de changement. Il intervient ainsi dans 19 communes au Sénégal, situées dans les régions de Dakar, Diourbel, Kolda et Kaolack.







À l’issue de l’atelier et dans une perspective d’analyse des résultats d’un an de travail, « cet atelier nous a permis de savoir que nos missions ont touché près de Sept (7) mille enfants, âgées de 0 à 17 ans, de manière directe et de toucher plus de 20 mille familles, avec des adultes, des parents mais aussi des acteurs des comités de protection et de manière indirecte nous avons touché presque trois mille adultes », a fait savoir Cheikh Bamba Diao, chargé de projet à Terre des Hommes Suisse.







Aujourd’hui ces acteurs en combattant pour l’épanouissement des enfants des pays que couvre le projet JOFA (l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Sénégal et l'Ouganda), ont une satisfaction notoire durant leurs périodes d’intervention. Néanmoins, les hommes de Cheikh Bamba Diao, qui sont déjà intervenus dans 5 communes dont celles de Dakar, Guédiawaye, Pikine, Diourbel et Kolda se sont confrontés à des difficultés de coordination et de mise en place des systèmes de suivi et d’évaluation.