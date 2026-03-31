Propos diffamatoires contre Khalifa Sall : Le leader de Taxawu Senegaal dépose une plainte à la cybersécurité

Taxawu Senegaal a rompu ce mardi 31 mars 2026 avec sa traditionnelle retenue. Dans un communiqué de presse publié depuis Dakar, la plateforme politique annonce avoir déposé une plainte auprès de la division de la cybersécurité, en réaction à ce qu’elle qualifie de « recrudescence d’attaques infondées » visant son leader.
Le mouvement, qui revendique pour son dirigeant « une intégrité et une moralité exemplaires », prévient que cette posture de réserve ne doit plus être interprétée comme une faiblesse. Désormais, « toute dérive » fera l’objet d’une « riposte ferme, y compris judiciaire », précise le texte. Des dispositions similaires seront également engagées en France, indique la plateforme.
Taxawu Senegaal réaffirme sa conception du débat démocratique, estimant que l’action politique doit reposer sur « des principes, des valeurs et une exigence éthique ». La diffamation, les attaques personnelles et la violence verbale, note le communiqué, sont la négation même de ce débat républicain.
-
Sûreté urbaine (Su): Après son audition, Ibrahima Lissa Faye sort libre
-
Visite du ministre Alioune Sall à Dakar Dem Dikk : le numérique au cœur de la modernisation des transports
-
Cultiver profondément la Chine : S'inspirer des technologies clés de la Chine et en saisir les opportunités
-
Un avion d’assaut emblématique serait en route vers le Golfe: un nouvel indice qu’une attaque au sol se prépare
-
“Nous sommes de la famille des grands singes” : une séquence sur CNews fait polémique