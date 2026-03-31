Propos diffamatoires contre Khalifa Sall : Le leader de Taxawu Senegaal dépose une plainte à la cybersécurité

Le mouvement, qui revendique pour son dirigeant « une intégrité et une moralité exemplaires », prévient que cette posture de réserve ne doit plus être interprétée comme une faiblesse. Désormais, « toute dérive » fera l’objet d’une « riposte ferme, y compris judiciaire », précise le texte. Des dispositions similaires seront également engagées en France, indique la plateforme.







Taxawu Senegaal réaffirme sa conception du débat démocratique, estimant que l’action politique doit reposer sur « des principes, des valeurs et une exigence éthique ». La diffamation, les attaques personnelles et la violence verbale, note le communiqué, sont la négation même de ce débat républicain.





