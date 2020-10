Promovilles : « Ces travaux viennent à l’heure et contribueront à repositionner Rufisque dans le schéma d'un Sénégal en pleine émergence... » ( Souleymane Ndoye, Pdt CDR)

L'élargissement du Boulevard Maurice Guèye reste l’une des plus grandes doléances de la population de Rufisque et ceci pour plusieurs raisons.



Du moins c'est l'avis de l'honorable député, M. Souleymane Ndoye, Président du Conseil Départemental de Rufisque. Selon lui, « ces travaux pour lesquels nous procédons au lancement ce matin, viennent à l’heure et contribueront, sans doute, à repositionner Rufisque dans le schéma d'un Sénégal en pleine émergence. Monsieur le Ministre, il n'est pas facile aujourd'hui de contenir toute la satisfaction que nous tirons de cette cérémonie de lancement des travaux d'aménagement du Boulevard Maurice Guèye. Le choix porté sur Rufisque par le Programme de Modernisation des Villes montre toute la cohérence territoriale évoquée dans la conception et la mise en œuvre de la phase II du PSE, car la principale crainte des populations et des élus de Rufisque demeurait la bidonvilisation de notre cher département. »



Cette cérémonie jette les bases d'une nouvelle configuration socio-économique du département tout entier, et de la région de Dakar en général, selon toujours M. Ndoye. Une occasion pour lui de féliciter le Ministre du Développement Communautaire, de l'Équité Sociale et Territoriale, Amadou Mansour Faye qui n'a ménagé aucun effort depuis la question des inondations.



« Vous avez accompagné et diligenté la construction d’une station de pompage à Gouye Mouride. De même, dans les programmes que vous dirigez, une part belle est réservée au département à qui vous avez témoigné toute votre sympathie. Ainsi, tous les actes que vous aurez posés depuis le début de votre exercice illustrent votre engagement dans l’optique d’un Sénégal émergent » , a-t-il ajouté lors de son discours à la cérémonie de lancement des travaux d’élargissement du Boulevard Maurice Guèye...