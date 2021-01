Prolongation du couvre-feu : Quand la population accuse l'autorité d'être le vecteur de propagation du virus.

C'est tout un peuple qui attendait hier impatiemment la déclaration du chef de l'État devant se prononcer sur les éventuelles nouvelles mesures à prendre après l'expiration des 12 premiers jours de couvre-feu. C'est finalement Antoine Félix Diome, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique qui l'a fait. En effet, c'est 8 jours de couvre-feu supplémentaires qui ont été ajoutés au 12 premiers et entre 21h et 5h du matin.

Se prononçant au micro de Dakaractu juste après cette décision, les personnes interrogées ont exprimé leur regret sur la reconduction du couvre-feu qui est loin de convaincre quant à son efficacité. Plusieurs d'entre elles estiment que cette méthode est par contre un vecteur de propagation du virus. (Micro trottoir).