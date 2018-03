Programme d'assistance parlementaire : 600 millions de F Cfa financés par l'USAID pour une Assemblee nationale plus performante.

Un nouveau programme d'accompagnement et d'engagement citoyen (PACE)est initié dans le cadre d'un partenariat tripartite entre l'Assemblée nationale, l'USAID er l'ONG 3D. Ce programme dans sa seconde phase d'exécution (PACE 2) comporte trois axes principaux à savoir le renforcement des capacités des députés et des agents de l'administration dans des domaines tels que le contrôle budgétaire, l'utilisation des réseaux sociaux et la formation en droit pratique parlementaire. L'organisation de fora interactifs entre des citoyens et des députés avec ‹‹WAXXAK SA, et la réhabilitation de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Toutefois, certaines directions vont être appuyées. Avec ce programme, chacun des acteurs apportera sa pierre à l'édifice. L'ONG 3D pour sa part, se charge de la mise en oeuvre et l'USAID en terme de financement pose 1 million de dollars, environ 600 millions de francs Cfa. En sa qualité de formatrice, l'Université est convoitée pour un apport scientifique. Ainsi, la société civile, le parlement et les universitaires vont s'allier pour avancer à grand pas vers l'émergence du pays.