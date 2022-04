Programme Xëyu Ndaw Ñi / Convention État – Employeur : le ministre de l’emploi s’allie avec 33 entreprises et signe 1.023 CCD renouvelables.

Le ministre de l’emploi de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, dans le cadre de la mise en œuvre de programme Xëyu Ndaw Ñi, a effectué une série de visites auprès de quelques entreprises partenaires dans le cadre de la convention nationale État – Employeur, pour ensuite passer à la signature de conventions avec des entreprises du secteur privé.



« Nous avons couronné cette visite par la signature d’autres conventions avec 33 entreprises réparties sur le territoire national. Ce qui nous a permis d’avoir 1.023 emplois grâce à la convention État – Employeur », a fait savoir le ministre Dame Diop, précisant lors de cette cérémonie, que « Le président a décidé d’augmenter l’enveloppe qui a été alloué au programme qui passe de 1 milliard de FCFA à 15 milliards. Ce qui nous a permis d’avoir des résultats probants et en une année plus de 12.000 ont été créés. »



La convention qui, dans sa mise en exécution offrait des postes de stage aux bénéficiaires du programme, est considéré ce jour pour le ministre Dame Diop, comme un mécanisme mis en place par l’État pour permettre aux entreprises de pouvoir recruter du personnel et parallèlement de permettre aux jeunes de signer leur premier contrat de travail.



Le partenariat est ainsi noué avec diverses entreprises qui s’activent dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la santé, du transport, des services, ainsi des entreprises qui s’activent dans le domaine de la sécurité, du sport, du cinéma, mais également dans la formation professionnelle, pour ne citer que ceux-là, et la signature de ces 1.023 contrats vient s’ajouter aux 12 000 emplois déjà établis dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi.



Par ailleurs, le ministre n’a pas raté l’occasion pour demander aux jeunes en général « de venir solliciter cette convention État- Employeur pour pouvoir avoir un premier emploi », mais également d’inviter « les jeunes de jouer leur partition après celle de l’État… La balle est dans votre camp, vous devez mériter cela et vous donnez à fond pour ce travail, le respecter pour que vous puissiez satisfaire vos besoins et ceux de votre famille, mais aussi participer au développement de votre pays. Je vous exhorte donc à faire preuve d’engagement, de ponctualité, mais aussi de sacrifice pour vous, votre entreprise qui vous reçoit aujourd’hui », a adressé le ministre en charge de l’emploi, Dame Diop, par ailleurs Coordonnateur du programme Xëyu Ndaw Ñi...