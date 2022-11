Produits Sprite : nouvelle bouteille, nouveau look et même goût.

L’emblématique bouteille de la boisson gazeuse Sprite de couleur verte se transforme désormais en bouteille transparente. Ainsi pour préserver l'environnement, l’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS) qui depuis juillet 2022 est l’embouteilleur exclusif de la marque Coca-Cola, a voulu mettre sur le marché sénégalais un format de bouteille plus écologique.



En effet, les anciennes bouteilles vertes contiennent un plastique vert, le polyéthylène téréphtalate, qui ne permet pas le recyclage. De fait, ce changement permet, après utilisation, de recycler à 100 % la bouteille à d’autres fins par exemple fabriquer d’autres bouteilles. Selon le directeur général d'IBS, « le produit à l’intérieur du Sprite lui-même reste le même, c’est le même goût, le même parfum et la même recette, c’est l’emballage qui change ».



Cette nouvelle bouteille transparente fer de lance d'IBS, lancée sous le label « let’s be clear » (emballage transparent), est fabriquée au Sénégal et est vendue au même prix soit en volume personnel et familial. Le partenariat IBS et Coca-Cola souhaitent mettre d’ici l’horizon 2030, 50 % de produits recyclables