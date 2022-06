Prix scientifique : Alioune Sarr prime les meilleurs élèves de sa commune en leur offrant des ordinateurs, tablettes, fournitures scolaires, enveloppes...

Pour encourager les apprenants (es) dans les filières scientifiques, la première édition du Prix scientifique a été organisée dans la commune de Notto Diobass. Ainsi, vingt jeunes apprenants filles et garçons issus des différents établissements scolaires de Notto Diobass ont été récompensés (Ordinateurs et une enveloppe financière). La municipalité qui contribue beaucoup à l'étude des jeunes de sa localité, a permis d'organiser cet événement à la demande de la coordinatrice du Prix scientifique, Madjiguène Seck. Elle a surtout magnifié cet accompagnement de la municipalité pour encourager les jeunes à maximiser leurs chances dans les matières scientifiques.

L'IEF du département de Thiès, Abou Baydari Diallo, a mis l'accent sur sa ferme volonté d'œuvrer pour que la prochaine miss Mathématiques vienne de Thiès. Non sans rappeler que le département regorge de professeurs émérites qui peuvent permettre aux jeunes apprenants d'être parmi les meilleurs. Dans cette même dynamique, le ministre-maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, a félicité les jeunes apprenants. Il en aussi profité pour annoncer les jours à venir la tenue d'un séminaire sur l'éducation dans sa localité pour mieux encadrer les jeunes apprenants (es) de sa commune.