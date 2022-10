Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique/Moyen-Orient 2022 : 3 start-up primées

Lancé depuis 2011, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen Orient, comme chaque année, récompense les meilleurs projets innovants basés sur les TIC permettant d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen-Orient, dans les domaines tels que la santé, l’environnement, l’éducation, la Fintech etc... En effet, pour cette année, le POESAM a révélé les 03 lauréats récompensés suite à la délibération du jury. La cérémonie de remise des prix s’est tenue ce mardi 11 octobre dans les locaux de la Sonatel.