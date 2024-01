Prise en charge du diabète, l'ophtalmo, la gynéco et la chirurgie : Le directeur de l’hôpital Abass Ndao manifeste son satisfecit

Étant à l'intersection de quartiers populaires de la ville de Dakar, à savoir Gueule-Tapée, Fass et Médina, le centre hospitalier Abass Ndao de Dakar enregistre tous les jours une affluence de malades. Une situation qui a permis à la direction de mettre en place des stratégies pour satisfaire les patients.

Dans cet entretien, le directeur Amadou Ndiaye est revenu sur sa feuille de route.

« Dès ma prise de service, j’ai rencontré tous les chefs de service qui ont présenté leurs besoins. Ce que j’ai pu satisfaire. Et pour les prestataires avec l’accompagnement du comité dialogue et social avec l’inspection du travail, nous avons pu leur faire des CDD, selon le diplôme requis », révèle le directeur de l’hôpital.

Une stratégie qui a payé selon le biologiste qui fait savoir que « l’hôpital est désormais en mesure de gérer les charges du personnel. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour être reconnu par la tutelle comme un bon élève », dit-il.