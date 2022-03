Prevention des conflits : des experts en sécurité à l’école de la réforme et de la gouvernance du secteur de sécurité.

Promouvoir une meilleure compréhension des principes clés et des éléments essentiels de la réforme du secteur de sécurité (RSS) ainsi que de la valeur de la RSS dans la promotion de la prévention des conflits et la consolidation de la gouvernance démocratique, a conduit à la tenue du 14 au 16 mars, d’un atelier pilote de formation sur le thème « Réforme et gouvernance du secteur de sécurité ».



Après la Guinée Bissau et la Gambie, c’est au tour du Sénégal d’abriter une rencontre similaire organisée par la Division de la sécurité régionale (DSRP) de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en partenariat avec le Réseau Africain du Secteur de Sécurité (ASSN) et le Projet d’Architecture Paix et Sécurité de la CEDEAO (EPSAO).







Acceptée comme une composante indispensable du programme de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de développement, la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité (RGSS) sont désormais prises en compte dans l’adoption du cadre politique de la CEDEAO pour la RSS, du cadre politique de l’Union Africaine (UA) sur la réforme de sécurité et la convergence croissante entre les États et les communautés régionales sur les principes fondamentaux de la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité.







À l’issue de la rencontre, il est attendu des objectifs précis. Il s’agit entre autres du renforcement de l’appropriation et de la responsabilité nationale ainsi que l’engagement envers la RSS, de l’amélioration de la capacité des parties prenantes à définir clairement une vision nationale de la sécurité et à diriger les efforts de la RSS, du renforcement de la cohérence et de la coordination des efforts de la RSS entre les parties prenantes nationales et les institutions de sécurité, du renforcement du rôle des femmes et des jeunes dans la planification, la fourniture, la gestion et la surveillance de la paix et de la sécurité.