Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus

Le Conseil constitutionnel ivoirien a tranché. Dans une déclaration solennelle retransmise en direct sur la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), la présidente de l’institution, Chantal Nanaba Camara, a dévoilé ce lundi 8 septembre la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.



Sur plus d’une cinquantaine de dossiers déposés, seules cinq candidatures ont été jugées recevables. Parmi elles figurent celle du président sortant, Alassane Ouattara, ainsi que celle de Simone Ehivet Gbagbo, ancienne Première dame et ex-épouse de Laurent Gbagbo.



Des candidatures invalidées en masse

À la surprise générale, la candidature de Cheikh Tidjane Thiam, présenté par le PDCI, a été déclarée irrecevable. Le Conseil constitutionnel a évoqué des manquements liés notamment au certificat de nationalité et à la régularité des pièces déposées. L’ancien président Laurent Gbagbo a également vu son dossier rejeté, une décision qui pourrait peser lourd sur la scène politique ivoirienne.



Selon le Conseil constitutionnel, plusieurs candidatures ont été invalidées pour diverses raisons : absence ou insuffisance de parrainages, défaut de déclaration de candidature, absence de certificat de nationalité, non-paiement de la caution fixée à 50 millions de francs CFA et radiation de la liste électorale.



La liste définitive ouvre désormais la voie à une campagne inédite où Alassane Ouattara cherchera à briguer un quatrième mandat, face à une opposition fragmentée. La recevabilité de Simone Gbagbo, contrastant avec l’invalidation de son ex-mari, redessine également les équilibres politiques.