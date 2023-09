Présidentielle 2024 : les Républicains de Hann/Bel-Air approuvent Amadou Ba et engagent la grande offensive.

Les soutiens au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, le Premier Ministre Amadou Ba, se multiplient depuis son officialisation. Cette fois, c’est la coordination communale de l’APR de Hann/Bel-Air qui a exprimé son engagement total à accompagner Amadou Ba dans sa tâche d’aller à la quête du suffrage des sénégalais. L’instance pilotée par sa coordonnatrice, Ndèye Fatou Diouf, s’est réunie, dimanche 17 septembre, en Assemblée Générale à Hann.

Les Républicains de Hann/Bel-Air ont d’abord salué la grandeur du chef de l'État, sa vision et son esprit d'ouverture qui ont contribué à mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence. Ainsi, l'APR de Hann/Bel-Air a réitéré son engagement derrière le Président Macky Sall tout en se félicitant du choix porté sur le PM, Monsieur Amadou Ba, comme candidat de la coalition BBY et de la mouvance présidentielle pour les prochaines élections.

En outre, la coordination communale de Hann/Bel-Air a engagé tous les militants et responsables à descendre dès à présent dans leurs bases respectives pour la grande offensive qui portera le candidat Amadou Ba au palais au soir du 25 février 2024.

Toutefois, les républicains de Hann/ Bel-Air ont félicité le Président de la République et son gouvernement pour les énormes réalisations faites à travers le pays. Ces efforts jugés considérables attestent pour la coordination de l’APR de Hann/Bel-Air, d’un bilan reluisant pouvant faire la différence entre le candidat de la majorité présidentielle, Amadou Ba et tous ses adversaires...