Présidentielle 2024 : des mouvements citoyens lancent « Jamm a Gën » 3ème mandat et avertissent le Président Macky Sall.

Plusieurs organisations de la société civile ont uni leurs forces pour mettre sur pied une plateforme citoyenne « Jamm a Gën » 3ème mandat. L’initiative lancée ce 27 octobre, vise à prévenir une situation d’instabilité dans le pays.



À en croire Aliou Sané du mouvement « Y’en A Marre », la plateforme est une initiative préventive pour anticiper sur les difficultés qui pourraient découler d’une éventuelle 3ème candidature du président Macky Sall.



Dans une déclaration commune, la plateforme s’est adressée au Chef de l’État en l’invitant à ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024 par respect à la constitution et de la parole donnée.



« Partout en Afrique, les conséquences d’un forcing pour les 3èmes mandats ont été particulièrement tragiques et lourdes pour les populations (…) c’est pourquoi nous vous invitons Monsieur le Président à faire une déclaration ouverte pour lever toutes équivoques et installer définitivement le Sénégal dans des conditions de sécurité, de paix et de stabilité durable », ont fait savoir l’ensemble des mouvements, leaders d’opinion et syndicalistes qui composent la plateforme.



Le président d’Afrika Jom, Aliou Tine partie prenante de l’initiative, considère que c’est absurde, 11 ans après, de revenir sur les mêmes combats qui les opposaient au président Abdoulaye Wade.