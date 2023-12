Présidentielle 2024 : Mamadou Guèye, maire de Djiddah Thiaroye Kao a remis son lot de parrains pour le compte d’Amadou Bâ

Le directeur des Domaines, par ailleurs maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, Mamadou Guèye, a remis hier ses parrainages depuis le début de la collecte. Après un premier lot de 20.000 signatures déposé au niveau de la coordination nationale, Mamadou Guèye a encore apporté au délégué national au parrainage, Abdoulaye Diagne 52.000 signatures.



Le maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao a salué ce résultat réussi grâce à l'implication de ses militants et sympathisants. « Je suis très heureux aujourd'hui de remettre un deuxième lot de 52.000 signatures aux responsables de ma coalition pour permettre à notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, de dépasser cet étape de parrainage. Nous avons réussi celà grâce à l'implication de tous les jeunes, femmes, et adultes qui sont derrière moi depuis qu’on a entamé le travail… », a indiqué le directeur des domaines qui a, par ailleurs, reçu les félicitations et encouragements du député et délégué national au parrainage.