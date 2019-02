Présidentielle 2019 : Les condoléances de Macky Sall à Ousmane Sonko

Macky Sall s’est incliné ce jeudi 14 février 2019 devant la mémoire de la victime décédée dans l’accident dont a fait l’objet un des véhicules du convoi du candidat Ousmane Sonko. Le président de la coalition présidentielle a profité de son discours à Koungheul pour présenter ses condoléances au leader et aux partisans du Pastef. ‘’On vient de m’annoncer, l’accident d’un bus du cortège du convoi du candidat Ousmane Sonko, en Casamance avec un mort et 17 blessés, je lui présente mes condoléances et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Il en a profité ‘’pour lancer un appel à tous les chauffeurs. Il leur a demandé de réduire les vitesses et d’augmenter de vigilance pour réduire ces accidents.