Présidence de l'Assemblée nationale : Aly Mané dément tout soutien du Parti socialiste à un candidat de l’opposition .

Aly Mané, député nouvellement élu et membre du Parti socialiste, dément tout soutien à un quelconque candidat de l'opposition à la présidence de l’Assemblée nationale. Une thèse relayée par une bonne partie de la presse et qui a poussé Aly Mané et ses camarades socialistes à apporter un démenti sur ces fausses allégations.



Le maire de Nioro qui prenait part au point de presse du Parti socialiste, regrette cette posture de l’opposition qui consiste selon lui, à embrouiller l'opinion. « Quelqu’un comme Ousmane Sonko n’a jamais proposé de loi à l’assemblée. Mais que l’opposition sache que c’est Benno qui est majoritaire! Le candidat de Macky Sall sera le président de l'Assemblée nationale », affirme le nouveau député qui se dit rassuré quant à la désignation de la deuxième personnalité de l’État qui ne sera nullement contesté au niveau de la majorité...