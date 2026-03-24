Fête de l’Indépendance à Thiès: Un programme culturel alléchant au cœur des festivités


En prélude à la célébration de la fête de l’Indépendance, les différentes communes de Thiès-centre préparent activement les festivités. À Thiès-Ouest, l'heure est aux derniers réglages entre rencontres avec  la population et remise de subventions ou d'accessoires aux acteurs pour les besoins de la fête.
 
Le maire Mamadou Djitté, a ainsi annoncé un programme culturel alléchant avant et pendant le défilé. Il s'agit selon lui de mobiliser les acteurs culturels à travers une caravane, d'organiser un carnaval dans les différents quartiers de la commune de Thiès-Ouest et de conclure avec des prestations la veille de la fête.
 
À l'instar du maire de Thiès-Ouest, les autres maires sont aussi en train de peaufiner un programme culturel en vue de participer à la réussite de l'événement...
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Mardi 24 Mars 2026
Moussa Fall



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