Présentation de la synthèse des doléances et revendications des travailleurs par le ministre Abass Fall

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a présenté un tableau de suivi des préoccupations des travailleurs. Il a rappelé que le gouvernement a minutieusement suivi les revendications remises au président de la République en mai 2024. Ces revendications comprenaient 21 cahiers de doléances émanant de 25 centrales syndicales, couvrant 14 thématiques, impliquant 22 départements ministériels et interpellant plusieurs entreprises.



Les thématiques et doléances portent principalement sur : le coût de la vie, la rémunération dans la fonction publique, l’élaboration de textes réglementaires, la promotion de l’emploi, la formation et l’insertion professionnelles, la protection sociale et les conditions de travail, le renforcement du dialogue social, le respect des droits fondamentaux du travail, l’éducation nationale et l’enseignement supérieur, l’autosuffisance et la sécurité alimentaire, l’agriculture et l’élevage, les politiques énergétiques, ainsi que l’innovation et les infrastructures.



Le suivi des cahiers de doléances a été réalisé selon une méthodologie rigoureuse, aboutissant à une synthèse et à une répartition des tâches entre les ministères concernés en juin 2024. Les ministères ont été saisis, et une réunion technique avec les points focaux ministériels a eu lieu en octobre 2024, suivie de l’élaboration d’un pré-rapport général sur le traitement des doléances. Une rencontre entre le ministre et les centrales syndicales les plus représentatives s’est tenue le 30 janvier 2025, précédée d’une réunion de partage du pré-rapport avec les centrales syndicales le 23 décembre 2024.



Concernant la synthèse des doléances sur la plateforme minimale, les priorités retenues sont : le respect des libertés syndicales et la protection des travailleurs, le renforcement du dialogue social, l’amélioration du pouvoir d’achat et la protection sociale des travailleurs. Le projet du nouveau Code de sécurité sociale introduit plusieurs innovations, notamment l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle et aux indépendants, l’amélioration de la gestion technique des branches, l’institutionnalisation de conventions d’objectifs entre l’autorité de tutelle et les institutions de prévoyance sociale (IPS), ainsi que la création d’un organe d’orientation interne chargé de la politique générale en matière de sécurité sociale.