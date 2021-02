Présentation de condoléances : Babacar Fall reçoit Serigne Bass Abdou Khadre

Le porte-parole du Khalife des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké a effectué une visite de courtoisie et de présentation de condoléances chez l'entrepreneur et leader apériste, Babacar Fall suite au rappel à Dieu de sa mère.

Un acte d'une haute importance aux yeux de Babacar Fall et qui témoigne de sa proximité avec le porte-parole du Khalife général des Mourides.

Occasion saisie par le célèbre "Nabiyen" et conférencier Idrissa Gaye pour magnifier cet acte de haute portée posé par le petit-fils de Serigne Touba, Serigne Bass Abdou Khadre.

Le ministre de l’Artisanat et du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye a, pour sa part, témoigné des relations de bon voisinage qu'il a toujours entretenues avec Babacar Fall avant de solliciter des prières à l'endroit de Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké...