Préparation rentrée scolaire : plusieurs difficultés soulevées par les acteurs éducatifs réunis pour les derniers réglages

Le sous-préfet de Dakar-Plateau, le docteur Djiby Diallo, comme il le fait chaque année, a tenu aujourd’hui un comité local de développement pour la préparation de la rentrée des classes prévue le 6 prochain. Cette rencontre a réuni plusieurs personnes dont les membres de l’inspection de la formation, l’ensemble des parents, les chefs d’établissement, les syndicats, les délégués de quartiers, la sécurité…. Plusieurs difficultés ont aussi été soulevées. Selon le sous-préfet, il a donc été retenu, le nettoyage des écoles (désherbage, désinfection, désinsectisation…) aménagement des établissements inondés, réparation des tables bancs…. Cependant, Djiby Diallo promet de bien prendre en considération les remarques et compte faire le nécessaire pour mener à bon port le système éducatif et permettre aux enfants et aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions.