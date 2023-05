Préparation de la Tabaski: le PM engage 13 mesures pour un approvisionnement correct du marché

Un Plan d’actions pour la préparation de la Tabaski 2023 a été validé, ce 9 mai, au cours d’un conseil interministériel consacré à la bonne organisation de la fête musulmane. La rencontre tenue à Diamniadio a été présidée par le Premier ministre, Amadou Ba qui a dans la foulée pris d’importantes mesures tendant à satisfaire la forte demande par un approvisionnement correct du marché en moutons. En tout 13 directives ont été dégagées par l’autorité conformément à la volonté du Chef de l’Etat de bien encadrer l’organisation de la fête. L’autorité a donné instruction pour que les ministres des Forces Armées et de l’Intérieur veillent à assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau des points d’entrée aux frontières, le long des axes routiers, au niveau des zones d’attente et des points de vente. Ils coordonneront leurs interventions pour faciliter la circulation des véhicules transportant des moutons vers les marchés, notamment par la tolérance de la présence à bord de chaque camion ou wagon de 3 bergers chargés de la surveillance des moutons.



Ensuite, les ministre des Finances, de l’Intérieur et des Collectivités territoriales veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l’application stricte des mesures d’exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski à l’entrée du Sénégal, le long des axes routiers, dans les zones d’attente et les points de vente.



Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités territoriales, et de l’Elevage prendront également les dispositions nécessaires, en relation avec le Ministre de l’Eau, le Ministre des Energies, le Ministre de la Santé ainsi que les Maires, pour l’aménagement de points de vente autorisés, le désencombrement des sites et leur nettoyage avant, pendant et après la fête de Tabaski, la mise à disposition de tentes.



Le ministre des Affaires étrangères prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la traversée des moutons en Gambie pour l’approvisionnement des régions sud et d’encourager l’importation des moutons notamment à partir du Mali et de la Mauritanie.



Il s’agira aussi pour le ministre des Finances de faciliter la mobilisation des ressources destinées à la préparation de la Tabaski et inscrites au budget du Ministère de l’Elevage et des Productions animales ainsi que la libération des indemnités de déplacement sous forme de Caisse d’avance pour la prise en charge efficiente des agents qui seront en mission.



Pour le convoyage des bêtes, les ministres des Transports, du Commerce et de l’Elevage se chargeront de faciliter une concertation entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski, en vue de la consolidation des acquis relatifs à la détermination d’une tarification consensuelle afin d’éviter la surenchère souvent observée dans ce domaine à l’approche de la fête.



Cette année, une enveloppe de 3,326 milliards FCFA seront dégagés pour accompagner les acteurs dans les opérations de la Tabaski.