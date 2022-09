Préparation de la 139eme édition Gamou Ndiassane : La famille Kountiyyou appelle à une "consolidation de la fraternité islamique"

La famille Kountiyyou va célébrer cette année la 139 ème édition du Gamou de Ndiassane, le samedi 15 octobre 2022. L'annonce a été faite par le porte-parole de la communauté Khadre, Serigne Abdourahmane Kounta.

Le thème de cette année est : "La fraternité islamique et la contribution des Kounta dans sa consolidation". Des récitals de Coran et des symposiums seront organisés à cet effet dans plusieurs lieux saints. Le Khalife général des Khadr, Cheikh Al Bécaye Kounta, par le biais de son porte-parole, invite tous les musulmans du Sénégal et de la sous région à ce grand événement religieux. Un comité régional de développement se tiendra d'ailleurs dans la capitale sénégalaise pour la bonne réussite de l'événement.