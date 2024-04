Préparatifs de la Korité : la viande de mouton et de bœuf, le deuxième choix de la population

À moins de 48h de la célébration de la fête de l’Aïd- El-Fitr communément appelée Korité, les marchés sont animés par les vendeurs et les clients. Les vendeurs rivalisent d'ingéniosité pour attirer la clientèle, créant une atmosphère vivante et colorée avec leurs étals décorés et leurs annonces animées. On y trouve une grande variété de produits alimentaires comme la viande qui est le deuxième choix des populations pour la fête...