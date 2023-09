Préparatifs Gamou 2023 : Médina Baye liste ses besoins

Six points majeurs auront été notés. D'abord la sécurité : la police et la gendarmerie, les FDS en général, sont attendues avec deux postes de police avancés, un effectif suffisant d'éléments.

Un plan de circulation dans la ville jusqu'au lendemain avec des postes de contrôle routier est sollicité. Le gouverneur note que le CRD a sollicité une indulgence pour les pèlerins de la sous région qui emmènent de la marchandise à Médina Baye.

Réponse des services : C'est 800 agents de police qui seront disponibles avec une présence massive des Asp.

L'aménagement de la voirie qui est en mauvaise état, est requis. Le CRD a demandé la construction d'une route bitumée de 5 km et 5 km de pavage.

Augmentation du réseau de l'électricité et l'entretien du réseau existant, plus un groupe électrogène en cas de panne, bouclage des compteurs jusqu'après le Gamou.

Augmentation de l'eau avec des branchements sociaux pour les familles pauvres. Il y a 31 branchements déjà qui existent. La demande est fortement en baisse d'année en année. Ofor mobilisera 15 citernes rajoutée aux cinq de la SEN'EAU et ces citernes seront divisées en cinq potences.

L’hygiène et l’assainissement avec l'entretien du réseau de Kaolack est fortement sollicité. Il faut vider les fosses avec 600 rotations, désinfecter Médina Baye, dotation en produits antiseptiques et le désensablement des avenues frequentées par les pèlerins. L'ONAS a promis de curer 20 km et de faire une dotation de matériel.

Dotation en médicaments à hauteur de 5 millions, des moustiquaires imprégnées, des ambulances dans les zones névralgiques, présence de chirurgiens, 2.000 gilets de sauvetage pour les pèlerins qui viennent des zones insulaires...

10 millions de dotation en médicaments sont donnés par le ministère de la santé.

C'est Ousmane Kane, gouverneur de Kaolack qui a présenté les besoins de la ville de Kaolack et de la ville religieuse de Médina Baye. Ainsi, devant le ministre de l'intérieur et du comité d'organisation, il est revenu sur les principaux besoins pour une célébration idoine du Mawlid